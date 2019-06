Vermilion Parish students on UL Lafayette President’s, Dean’s lists

At the end of each regular semester, the University of Louisiana at Lafayette recognizes those students named to the President’s List and Dean’s List.

Eligible students must be enrolled full time.

To be included on the Dean’s List, students must earn at 3.5 GPA or better and to be included on the President’s List, students must earn a 3.8 GPA or better.

Vermilion Parish

Arts

President's List

Samantha Broussard

Zachary Broussard

Payton Gaspard

Jacob Gerard

Trevor Guidry

Michael Harper

Abigail Joseph

Mindy Lancaster

Gage Pacetti

Chris Rabassa

Theresa Rudesill

Kennedi Thibodeaux

Dean's List

Grant Clark

Sarah Dailey

Gabrielle Davis

Business

Administration

President's List

Stephanie Beckett

Taylor Benoit

Kelsey Choate

Ann-Kathryn Dartez

Laura Landry

Bailee Lerette

Claire Meyers

Katherine Meyers

Amber Sarver

Natalie Thompson

Christopher Tran

John Tran

Dean's List

Nicholas Cuccia

Caitlyn Hebert

Lori Lange

Courtney Lyles

Kayli Thibodeaux

Alisha Trahan

Phuong Tran

Education

Dean's List

Chelsea Baudoin

Faith Boudreaux

Nicole Bouillion

Taylor Broussard

Mya Cawyer

Draik Delino

Kelsey Eckelberger

Hailey Escarra

Hannah Fontenot

Madisen Fontenot

Nicole Frederick

President's List

Haley Bourque

Haillie Caldwell

Brianna Campbell

Emily Delcambre

Haley Foreman

Education

President’s List

Emily Gallet

Shelby Lemaire

Ally Marceaux

Katy Meaux

Holly Necaise

Ryleigh Probst

Trevor Simon

Chloe Suire

Jean-Paul Touchet

Cailin Trahan

Maci Viator

Dean’s List

Caroline Guidry

Gabrielle Koch

Bailey Landry

Caroline Landry

Emily Miller

Caleb Mire

Kayla Nunez

Taylor Plaisance

Jada Poche`

Cailyn Simon

Marae Terrebonne

Anjelica Theall

Jordan Thompson

Kelly White

Margo White

Sydney Zaunbrecher

Engineering

Dean’s List

Joshua Boudreaux

Hunter Bourque

Beau Frith

Charles Gallusser

Gabriel Hebert

Lance LeBeouf

Garrett Menard

James Russell

Payne Touchet

Andrew Trahan

Tate Viator

President’s List

Caleb Bourque

Logan Broussard

Brett Delcambre

Zachary Hebert

David Lacour

Michael Lacour

Brice Menard

Thomas Poche

Liberal Arts

Dean’s List

Morgan Alleman

Logan Broussard

President’s List

Andrew Bernard

Breelyn Brigola

Liberal Arts

President’s List

Saygan Broussard

Kylie Chaney

Tanner Choate

Elizabeth Daspit

Haley Faulk

Julie Galtier

Shelby Gaspard

Reilly Goldsmith

Ezra Gyles

Madeline Hammer

Madison Landry

Megan Langlinais

Ryan Luquette

Anne-Marie Marceaux

Jena Miller

Jimmy Nguyen

Annsleigh Noel

Ashley Richard

Camille Robichaux

Bethany Sistrunk

Meredith Stutes

Jason Sullivan

Kaitlyn Thompson

Kameron Williams

Ryan Winmill

Abbey Zaunbrecher

Dean’s List

Karli Darby

Ashton Faulk

Erica Hardy

Chelsey Huval

Jessica Jarred

Katelyn Klepaida

Ellan LeBleu

Bethany Marshall

Maria Noegel

Jordan Nunez

Alyssa Pellegrin

Marissa Pitt

Mason Reaux

Sadie Schoeffler

Caroline Touchet

Marley Trahan

Morgan Vincent

Parker Wiltz

Nursing & Allied

Health Professions

Dean’s List

Kristie Abshire

Gavin Becker

Erik Belanger

Peyton Broussard

Gabrielle Buras

Braden Doucet

Nursing & Allied

Health Professions

Dean’s List

Heidi Frederick

Camille Griffin

Jaden Romero

Blair Williamson

President’s List

Jesse Hudson

Brooke Langlinais

Katelyn LeBlanc

Sciences

President’s List

Jaida Abshire

Peter Bergeaux

Monique Broussard

Adrian Courville

Aidyn Creson

Kaleb Derouen

Gage Desormeaux

Mason Granger

Alec Hebert

Gabriel LeBeouf

Jon Leblanc

Patrick Leleux

Alexandra Nguyen

Diana Nguyen

Swapnil Patel

Hunter Roy

Sarah Saunier

Christian Trahan

Hannah Trahan

Kieu Tran

Dean’s List

Dayne Bass

Jordan Baudoin

Leah Camel

Paige Comeaux

Lanie Dubois

Griffin Dyson

Alex Granger

Bryce Lavergne

Teri Lewis

Jett Miller

Shelbi Picard

Jared Racca

Kevin Starlard

Sara Trahan

Cathy Tran

Sarah Vice

Marina White

University College

President’s List

Hannah Ali

John Hebert

Dean’s List

Shade Gaspard

Kaylyn Joseph

Cameron Touchet